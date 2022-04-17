В колледжах Башкирии проходят итоговые и отборочные соревнования WorldSkills

Он добавил, что благодаря IX Национальному чемпионату, который прошел в Уфе в 2021 году, на базе колледжей Башкирии открылись новые современные мастерские, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. В итоге соревновательные площадки сегодня работают на высоком уровне.