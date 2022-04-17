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В колледжах Башкирии проходят итоговые и отборочные соревнования WorldSkills

17 апреля 05:04
Фото: 1MI
Соревнования продлятся с 11 по 23 апреля по семи компетенциям в основной группе и по четырем компетенциям — в категории «юниоры».

На соревнования в республику приехали 184 конкурсанта из 63 регионов России. Они соревнуются в компетенциях «Архитектурная обработка камня», «Банковское дело», «IT решения для бизнеса на платформе 1С Предприятие», «Пчеловодство», «Реклама», «Турагентская деятельность», «Туроператорская деятельность». Испытания по банковскому делу проводятся в Башкирии впервые.

Площадками проведения чемпионата являются Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж, Сибайский многопрофильный профессиональный колледж, Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж, Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса, Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности и Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве РФ.

— Чемпионат является важнейшим событием для республики, его цель — повышение престижа рабочих профессий и подготовка квалифицированных рабочих кадров в производственные секторы экономики, — отметил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Он добавил, что благодаря IX Национальному чемпионату, который прошел в Уфе в 2021 году, на базе колледжей Башкирии открылись новые современные мастерские, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. В итоге соревновательные площадки сегодня работают на высоком уровне.

Победители отборочных соревнований будут участвовать в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)», который пройдет в сентябре 2022 года в Саранске. Нацфинал WorldSkills Russia проводится в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», который входит в национальный проект «Образование».

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