Эксперт: Россия отстает от Запада примерно на полвека

— Вот когда будет руководство выросшим в условиях благосостояния не 1920-40-х, а хотя бы 70-х, вот тогда можно будет успокоиться, что Россия вырулит на демократию и права человека. Но это же десятки лет. Но даже за большими и долгими провалами, все равно со временем следует восстановление и рост, и подъем до новых, более высоких уровней, — считает Дмитрий Закотянский.