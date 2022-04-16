В России готовятся к появлению нового штамма COVID-19 — стелс-омикрона

В России появился новый штамм коронавируса — стелс-омикрон, который, по мнению медиков, более заразный, чем предыдущие. Его сложно распознать — по той причине, что он может маскироваться под ОРВИ ввиду схожих симптомов: кашель, озноб, заложенный нос, боли в горле и повышение температуры тела. Отличительные особенности стелс-омикрона — сильная головная боль и отсутствие сна, пишет newizv.ru. Главная опасность нового штамма заключается в том, что он наносит удар по центральной нервной системе и приводит к осложнениям даже у тех, кто перенес его в легкой форме. Вирус может негативно повлиять на работу печени и почек, легких, сердечно-сосудистой системы. Медики рекомендуют начинать лечение как можно раньше, даже не дожидаясь результатов ПЦР-тестов. Медики обращают внимание на необходимость в первую очередь терапии противовирусного характера, подчеркивая, что ее эффективность намного выше, если она назначается в первые 36 — 72 часа болезни.