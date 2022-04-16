В Башкирии ликвидируют опасные отходы на территории «Уфахимпрома»

С 2004 года, после остановки химического производства и закрытия предприятия, на его территории осталось порядка 400 тыс. тонн особо опасных токсичных веществ. Общая площадь загрязнения составляет 142,9 га. Наибольшую угрозу представляют шламонакопители с отходами объемом 449,6 тыс. м куб. По результатам проведенных в 2021 году лабораторных исследований установлено существенное превышение концентраций загрязняющих веществ в почве, воде и донных отложениях. Подключиться к работе над определением наиболее оптимальных и безопасных подходов к приведению этой территории в безопасное состояние готов Федеральный экологический оператор.