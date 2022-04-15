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В центре района в Уфе торчащий из асфальта металлический штырь накрыли кирпичом

15 апреля 12:28
Фото: фото из соцсетей
Фотографии странного натюрморта на дороге по улице Таллинской были опубликованы в социальных сетях 15 апреля.

На фото виден металлический штырь из асфальта, который заботливо отмечен кирпичом, видимо для того, чтобы предупредить об опасности водителей. Расположена странная инсталляция на улице Таллинской, прямо напротив школы им генерала Шаймуратова № 104. Примечательно, что ранее прямо напротив располагалась приемная партии «Единая Россия», но сейчас она по данному адресу не работает.

Mkset обратился за комментариями в пресс-службу администрации Демского района, где заявили, что не знают как и откуда из асфальта появился штырь, но пообещали его убрать. В администрации также добавили, что «никто не забивал его туда специально».

Фото: фото из соцсетей

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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