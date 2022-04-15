В инженерной школе УГМК занимаются более 70 учалинских ребят

На сайте Инженерной школы зарегистрировались почти 300 учалинских школьников. Более 70 из них успешно прошли тестирование по математике и физике и после новогодних каникул приступили к занятиям в онлайн-формате. Два-три раза в неделю ребята участвуют в вебинарах, тематических онлайн-семинарах, тренингах и выполняют домашние задания.