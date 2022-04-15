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В Финляндии отказались оперировать хоккеиста «Толпара» из Уфы Родиона Амирова

15 апреля 08:11
Фото: smartik.ru/
Курс химиотерапии 20-летний спортсмен проходил в Германии, а вот необходимую ему операцию в Финляндии гражданам России делать не будут, сообщил «Пятый канал» 15 апреля.

Примечательно, что на сайте телеканала сообщается, что такие операции могут делать лишь в Финляндии, однако после начала военной спецоперации России на Украине граждан России в Финляндии принимать и оперировать не будут.

Известно, что ранее Родион Амиров прошел курс химиотерапии в Германии, после чего ему потребовалась операция в Финляндии. Однако судя по всему операция не состоится, и по словам Рината Баширова, гендиректора хоккейного клуба «салават Юлаев» «ничего хорошего нам это не сулит». Заявил об этом он в интервью изданию «Чемпионат».

Также Баширов заявил, что и клуб и родственники спортсмена борются за жизнь Родиона Амирова.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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