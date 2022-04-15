В Финляндии отказались оперировать хоккеиста «Толпара» из Уфы Родиона Амирова

Известно, что ранее Родион Амиров прошел курс химиотерапии в Германии, после чего ему потребовалась операция в Финляндии. Однако судя по всему операция не состоится, и по словам Рината Баширова, гендиректора хоккейного клуба «салават Юлаев» «ничего хорошего нам это не сулит». Заявил об этом он в интервью изданию «Чемпионат».