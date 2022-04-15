В Башкирии возбудили первое уголовное дело о публикации фейков о ВС России

По предварительным данным следствия, женщина со 2 по 14 марта опубликовала в социальной сети фейковую информацию об использовании ВС РФ в ходе спецоперации на территории Украины и деятельности федерального правительства. Кроме того, она распространяла недостоверные сведения в многочисленных комментариях. Преступление выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизма МВД по Башкирии. То, что информация была ложной, установили сотрудники УФСБ России по Центральному военному округу.