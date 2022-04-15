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В Башкирии возбудили первое уголовное дело о публикации фейков о ВС России

15 апреля 10:08
Фото: 1mediainvest.ru
В преступлении подозревается жительница Стерлитамака, сообщила пресс-служба Следкома по региону.

По предварительным данным следствия, женщина со 2 по 14 марта опубликовала в социальной сети фейковую информацию об использовании ВС РФ в ходе спецоперации на территории Украины и деятельности федерального правительства. Кроме того, она распространяла недостоверные сведения в многочисленных комментариях. Преступление выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизма МВД по Башкирии. То, что информация была ложной, установили сотрудники УФСБ России по Центральному военному округу.

Как сообщил Mkset информированный источник, подозреваемая 1961 года рождения. Ей инкриминируется ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий). Следователи продолжают работать с подозреваемой, выясняя мотивы ее действий и другие имеющие значение обстоятельства.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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