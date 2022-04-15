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В Башкирии сотрудников Минздрава обвиняют в превышении должностных полномочий

15 апреля 15:01
Фото: 1MI
Сотрудники Минздрава закупили за счет бюджетных средств в 10 больше необходимой нормы дорогостоящих лекарств, что привело к истечению срока годности более 1 670 пачек, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Минздрава за нарушения в сфере закупки и оборота дорогостоящего препарата для льготного лекарственного обеспечения граждан. В частности, сотрудникам предъявлены обвинения по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Так, было установлено, что в 2019 году подозреваемые закупили более 3,7 тысячи упаковок препарата «Трипторелин» на сумму в 51 миллион рублей. Однако, необходимая норма на 2020 год составляла всего 319 упаковок. В результате чего более 1 670 пачек препарата на сумму свыше 10 миллионов рублей были изъяты из оборота по причине истечения сроков годности.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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