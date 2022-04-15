В Башкирии сотрудников Минздрава обвиняют в превышении должностных полномочий

Так, было установлено, что в 2019 году подозреваемые закупили более 3,7 тысячи упаковок препарата «Трипторелин» на сумму в 51 миллион рублей. Однако, необходимая норма на 2020 год составляла всего 319 упаковок. В результате чего более 1 670 пачек препарата на сумму свыше 10 миллионов рублей были изъяты из оборота по причине истечения сроков годности.