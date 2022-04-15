В Башкирии экс-начальник «Службы чистоты и порядка» начислил себе 238 тысяч матпомощи

Предприимчивый чиновник из города Нефтекамск, который руководил муниципального бюджетного учреждения «Служба Чистоты и Порядка» попал под подозрение в хищении. Сумма составляет 238 тысяч рублей и сформировалась она из доплат в размере половины должностного оклада, выплаты самому себе материальной помощи, а также в установленном себе любимому повышающего коэффициента в размере еще половины оклада.