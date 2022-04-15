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В Башкирии экс-начальник «Службы чистоты и порядка» начислил себе 238 тысяч матпомощи

15 апреля 08:54
Фото: 1MI
Экс-начальника бюджетного МБУ заподозрили незаконном увеличении его оклада и начислении себе же матпомощи на 238 тысяч рублей, сообщают прокуратура и СК Башкирии 15 апреля.

Предприимчивый чиновник из города Нефтекамск, который руководил муниципального бюджетного учреждения «Служба Чистоты и Порядка» попал под подозрение в хищении. Сумма составляет 238 тысяч рублей и сформировалась она из доплат в размере половины должностного оклада, выплаты самому себе материальной помощи, а также в установленном себе любимому повышающего коэффициента в размере еще половины оклада.

Приказы о назначении себе дополнительных денежных выплат чиновник, по мнению следствия, подписывал самостоятельно, несмотря на то, что делать это была уполномочена администрация города. Сейчас уже с бывшим чиновником работают следствия, допрашивают они и работников местной администрации.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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