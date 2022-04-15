Скончался известный уфимский архитектор Ришат Муллагильдин

Отметим, что Ришат Муллагильдин был автором проекта Конгресс-холла «Торатау», также по его проекту была проведена реконструкция ипподрома «Акбузат» в Уфе. Кроме того, написал более 20 научных трудов, дважды — в 2006 и 2007 годах — становился лауреатом премии «ARX Awards», в 2008 году получил Государственную премию РБ имени Салавата Юлаева. Был советником президента РБ по вопросам архитектуры и градостроительства.