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Сегодня стоимость проезда в автобусах Уфы подорожает сразу на четыре рубля

15 апреля 04:11
Фото: 1MI
Повышение стоимости проезда на городском транспорте анонсировали в мэрии в марте этого года

С Сегодняшнего дня в Уфе повысятся цены за проезд в автобусах компании «Башавтотранс». Об этом ещё марте сообщили в городской мэрии.

С этого дня стоимость проезда составит 33 рубля при оплате наличкой либо банковской картой и 28 рублей — при оплате по карте «Алга».

Напомним, о повышении цен стало известно несколькими неделями ранее. В компании увеличение стоимости поездки связывают с возросшими ценами на техобслуживание транспортных средств и запчастей, а также рядом других факторов.

Также ранее стало известно, что компания «Башавтотранс» уменьшила размер билетов на своем транспорте. Как сообщает перевозчик корреспонденту Mkset, важная информация на билетах сохранится в полном объёме.

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