РЭО призвал туристические регионы усилить работу по развитию системы обращения с ТКО

«По данным АТОР, в 2021 году ведущие туристические регионы России приняли около 58 миллионов путешественников. Очевидно, что нагрузка существенная. В связи с этим РЭО призывает субъекты активизировать службы по вывозу ТКО на время высокого сезона, а туристов убирать за собой и по возможности сортировать отходы. Также рекомендуем регионам ускорить работу по согласованию всех необходимых документов в рамках реализации инфраструктурных инвестпроектов», — сказал Денис Буцаев.