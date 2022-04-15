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РЭО призвал туристические регионы усилить работу по развитию системы обращения с ТКО

15 апреля 08:49
Фото: pixabay.com
В преддверии туристического сезона ППК “Российский экологический оператор” обратилась к регионам, которые пользуются популярностью среди туристов, с просьбой активизировать деятельность по обращению с ТКО, чтобы предотвратить мусорный коллапс.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев также обратился к туристам с призывом убирать за собой мусор.

Как пишет телеканал 360tv.ru, Денис Буцаев отметил, что с началом туристического сезона на коммунальные службы, которые занимаются вывозом твердых коммунальных отходов в курортных городах Российской Федерации, ляжет большая нагрузка.

«По данным АТОР, в 2021 году ведущие туристические регионы России приняли около 58 миллионов путешественников. Очевидно, что нагрузка существенная. В связи с этим РЭО призывает субъекты активизировать службы по вывозу ТКО на время высокого сезона, а туристов убирать за собой и по возможности сортировать отходы. Также рекомендуем регионам ускорить работу по согласованию всех необходимых документов в рамках реализации инфраструктурных инвестпроектов», — сказал Денис Буцаев.

Также в РЭО предложили подготовить дополнительные места накопления мусора рядом с территориями, где наблюдается массовое скопление туристов, и повысить уровень контроля за порядком накопления ТКО, в том числе раздельного, в местах отдыха.

В компании “Российский экологический оператор” считают, что снижению нагрузки на коммунальщиков, которые занимаются вывозом мусора, будет способствовать организация волонтерских мероприятий по раздельному сбору мусора и проведение субботников по сбору отходов. С этого года компания начала проводить активную работу с волонтерами во всех регионах Российской Федерации. На Байкале уже запланировали проведение трех масштабных акций.

Отметим, Ассоциация туристических операторов России предоставила данные, в соответствии с которыми за 9 месяцев прошлого года Краснодарский край посетили четырнадцать с половиной миллионов туристов, Подмосковье - свыше десяти миллионов, Крым - более восьми миллионов, Петербург - три миллиона, Татарстан - 2,7 миллиона, Иркутскую область - 1,1 миллиона, Екатеринбург - 1 миллион. В Ставропольском крае за 8 месяцев побывало 0,8 миллиона путешественников, Калининград посетило 1,3 миллиона гостей. За полгода в Республику Алтай в качестве туристов приехало 1,1 миллиона человек.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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