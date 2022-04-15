Пожилая уфимка 10 лет превращает жизнь соседей в ад из-за груды мусора в квартире

Так, проблему местные жители пытались решить разговорами с пенсионеркой, однако результатов не последовало. После чего стали обращаться в прокуратуру, МинЖКХ, Роспотребнадзор, Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору, к главе Башкирии Радию Хабирову, но все безрезультатно, в частности, запросы, по словам Элины Зайдуллиной, перенаправляются из одной инстанции в другую. Между тем, с антисанитарией, насекомыми и грызунами приходится справляться самостоятельно.