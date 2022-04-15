Одноклассники открыли доступ к сервису Моменты для всех групп

Уже сейчас моменты в ОК просматривают более 28 млн человек в месяц, таким образом группы получат выход на многомиллионную аудиторию в разных регионах и странах. Сделать публикацию в «Моментах» от имени группы так же просто, как и от личного профиля: для этого нужно выбрать имя группы при добавлении момента или нажать на аватарку своей группы и выбрать «Добавить момент». Публиковать и просматривать моменты от групп можно на всех платформах.