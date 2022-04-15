Одним из победителей конкурса ИРИ стал проект «Советского спорта» и медиахолдинга 1MI

Исполнительный директор ИРИ Елена Лапина рассказала, что целью конкурса выступила поддержка максимального числа масштабных долгосрочных проектов, включая игровые и анимационные сериалы разнообразной тематической направленности. Возможность финансирования наиболее перспективных проектов помогла Институту развития интернета привлечь к участию в таких конкурсах практически всю индустрию. ИРИ считает это важным этапом своего развития. В течение 2022 года планируется воплотить в жизнь 42 проекта из числа победивших. Производственный цикл остальных, а это более 70 проектов, займет 2-3 года. По словам Лапиной, важным этапом развития конкурса и для его организаторов, и для самих конкурсантов выступило внедрение системы очной защиты проектов. Новая инициатива помогает понять, в какой степени представленный проект является актуальным и проработанным. При этом участники получают обратную связь и экспертные советы о том, как лучше доработать представленную идею. Вероятно, в будущем практика очной защиты частично реализуется и в конкурсе молодежного контента.