Московский бизнес-омбудсмен Минеева рассказала о субсидировании кинопрокатчиков

В свою очередь, руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко подчеркнул, что переформатирование кредитной программы ФОТ 3.0 — это не первоочередная задача в настоящее время. Сегодня следует обратить особое внимание на те сектора экономики, которые наиболее пострадали от санкций.