Команда Минеевой провела круглый стол по теме ГЧП-проектов в условиях кризиса

Также на встрече выступил модератор круглого стола, координатор «Инфраструктурного клуба», общественный уполномоченный в сфере реализации проектов ГЧП в г. Москве, управляющий партнёр Стратегической группы «Гиперион» Артур Щеглов. По его словам, сейчас в Российской Федерации осуществляется реализация около четырех тысяч концессионных проектов и проектов государственно-частного партнерства. Их общий объем инвестиций составляет свыше двух с половиной триллионов рублей. Задействованы в процессе более двухсот тысяч человек.