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Какие выплаты положены погибшим и раненным на Украине?

15 апреля 14:41
Фото: pixabay.com
Федеральные выплаты родственникам погибших
Башкортостан один из первых регионов принял решение о поддержке семей погибших на Украине бойцов. В Уфе и других городах республики уже начали принимать заявления на дополнительные выплаты погибшим на Украине от членов семей военнослужащих.

Поддержка также будет оказана уфимцам, получившим ранения в ходе спецоперации, а также членам их семей.

Федеральные выплаты родственникам погибших военнослужащих из Уфы

Близкие уфимских солдат и офицеров, погибших на Украине, получат федеральную и региональную помощь. Каждая семья в Уфе, потерявшая родственника, исполнявшего воинский долг в ходе спецоперации на Украине, получит более 14 миллионов рублей.

Что полагается семьям погибших на Украине:

  • Страховые компенсации и единоразовое пособие от военных комиссариатов — 7 421 000 рублей;
  • Дополнительные выплаты, утвержденные президентом РФ Владимиром Путиным — 5 млн рублей;
  • Региональная помощь — 2 млн рублей.

Все перечисленные выплаты являются единовременными, но семьям погибших правительство также обещало ежемесячную финансовую поддержку. Кроме этого, близкие павшего на Украине военного будут обеспечены соцльготами на федеральном и региональном уровне.

Федеральные выплаты раненым военнослужащим из Уфы

Каждому солдату и офицеру, получившему на Украине ранение, выплатят страховые компенсации. Их размер определяется специальной военной врачебной комиссией в зависимости от степени тяжести ранения: увечья, травмы или контузии бойца.

Помимо страховой денежной компенсации раненым, Владимир Путин распорядился выплатить каждому военному, пострадавшему в ходе спецоперации на Украине, единоразовую помощь. Независимо от характера полученного увечья, контузии или травмы любой раненый воин получит три миллиона рублей.

В случае признания негодности бойца для дальнейшего несения службы вследствие полученного на Украине ранения, ему выплатят еще одно пособие — 2 млн 968 тысяч рублей.

Федеральные выплаты раненым военнослужащим
Фото: pixabay.com

Получившим инвалидность из-за ранения будет выплачиваться пожизненная денежная компенсация, размер которой устанавливается в соответствии со степенью инвалидности раненого.

Власти Башкирии отметили, что раненные на Украине будут обеспечиваться господдержкой, предусмотренной для ветеранов боевых действий. Это транспортные и земельные льготы, бесплатные медуслуги (в том числе, и по протезированию раненых), налоговые вычеты и коммунальные скидки. Госсовет Башкортостана отметил, что меры соцподдержки будут оказываться и всем членам семьи ветерана, получившего ранение.

Региональные выплаты семьям погибших военнослужащих из Уфы

В конце марта Госсобрание Башкирии — Курултай единогласно приняло законопроект о единовременных компенсациях родственникам погибших на Украине. Каждой семье павшего солдата или офицера выплатят из средств бюджета республики по 2 миллиона рублей. Эта сумма будет равными частями распределена между близкими погибшего.

Условия получения выплат в Уфе:

  1. На выплату могут претендовать: родители, дедушки или бабушки солдат (если они участвовали в процессе воспитания воина или содержали его более трёх лет), муж (или жена) погибшего, дети до 18 лет и дети до 23 лет, если они являются студентами.
  2. Документы на выплату принимаются в МФЦ и филиалах соцподдержки населения. Необходимо предоставить документы, подтверждающие родство с павшим воином, документы о гибели бойца и его захоронении, реквизиты счета для перечисления денег.
  3. Обратиться за денежной помощью нужно не позднее трёх лет с момента гибели воина. Пособие выплачивается в течение 10 дней после подачи документов.
  4. Помощь назначается при условии, что погибший воин родился и проживал в Башкортостане либо был приписан по месту дислокации воинских частей на территории Башкирии.
Региональные выплаты семьям погибших военнослужащих
Фото: pixabay.com

Глава Башкирии Радий Хадыров распорядился ускорить процесс выплаты близким, погибших на Украине воинов, и уже с 12 апреля МФЦ республики стали принимать документы от членов семей военнослужащих.

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