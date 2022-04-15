Поддержка также будет оказана уфимцам, получившим ранения в ходе спецоперации, а также членам их семей.
Близкие уфимских солдат и офицеров, погибших на Украине, получат федеральную и региональную помощь. Каждая семья в Уфе, потерявшая родственника, исполнявшего воинский долг в ходе спецоперации на Украине, получит более 14 миллионов рублей.
Что полагается семьям погибших на Украине:
Все перечисленные выплаты являются единовременными, но семьям погибших правительство также обещало ежемесячную финансовую поддержку. Кроме этого, близкие павшего на Украине военного будут обеспечены соцльготами на федеральном и региональном уровне.
Каждому солдату и офицеру, получившему на Украине ранение, выплатят страховые компенсации. Их размер определяется специальной военной врачебной комиссией в зависимости от степени тяжести ранения: увечья, травмы или контузии бойца.
Помимо страховой денежной компенсации раненым, Владимир Путин распорядился выплатить каждому военному, пострадавшему в ходе спецоперации на Украине, единоразовую помощь. Независимо от характера полученного увечья, контузии или травмы любой раненый воин получит три миллиона рублей.
В случае признания негодности бойца для дальнейшего несения службы вследствие полученного на Украине ранения, ему выплатят еще одно пособие — 2 млн 968 тысяч рублей.
Получившим инвалидность из-за ранения будет выплачиваться пожизненная денежная компенсация, размер которой устанавливается в соответствии со степенью инвалидности раненого.
Власти Башкирии отметили, что раненные на Украине будут обеспечиваться господдержкой, предусмотренной для ветеранов боевых действий. Это транспортные и земельные льготы, бесплатные медуслуги (в том числе, и по протезированию раненых), налоговые вычеты и коммунальные скидки. Госсовет Башкортостана отметил, что меры соцподдержки будут оказываться и всем членам семьи ветерана, получившего ранение.
В конце марта Госсобрание Башкирии — Курултай единогласно приняло законопроект о единовременных компенсациях родственникам погибших на Украине. Каждой семье павшего солдата или офицера выплатят из средств бюджета республики по 2 миллиона рублей. Эта сумма будет равными частями распределена между близкими погибшего.
Условия получения выплат в Уфе:
Глава Башкирии Радий Хадыров распорядился ускорить процесс выплаты близким, погибших на Украине воинов, и уже с 12 апреля МФЦ республики стали принимать документы от членов семей военнослужащих.