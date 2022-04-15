Илону Маску не по карману: студенты из Уфы рассказали как создали новую соцсеть

После блокировки целого ряда зарубежных соцсетей в России один за другим стали появляться приложения-клоны всем известной соцсети с картинками. Некоторые из них уже вышли, появлением некоторых аудитории только «грозят». Одну из новых социальных сетей создали в Уфе.
Приложение о котором пойдет речь не просто копирует социальную сеть с картинками, которую нельзя называть, а представляет собой кое-что действительно интересное. Работает оно на основе интересов пользователей.
Мы пообщались с его создателями — студентами Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ. Приложение уже работает, собирает восхищенные отзывы и накануне вошло в рейтинг 100 лучших социальных сетей.
Соцсеть уфимских студентов называется Swiper. Слово swipe переводится как «взмах», и это не просто игра на красивом зарубежном слове, сюда ребята и вложили саму суть работы приложения, которое за счет свайпов и погружает пользователя в ленту настолько глубоко, насколько этого захочет сам пользователь. Приложение объединяет в себе возможность постинга контента как в ленту, так и в тематические чаты, или же чат-группы, где пользователи обсуждают контент, события или все что заблагорассудится, а при необходимости попросту «отпочковываются» или «разветвляются» в отдельную беседу.
Автор и разработчик проекта Данил Малюшин и помощник руководителя проекта Анастасия Емелева делают акцент на том, что приложение носит не только развлекательный формат, но и является отличной площадкой для тех, кто хочет развиваться. Авторы проекта не отрицают, что приложение объединяет в себе идеи уже существующих приложений, но носит несколько другую цель — объединять людей. При этом ребята из Swiper уверены в том, что появляющиеся после блокировки аналоги ныне запрещенных соцсетей им не конкуренты, потому что это попросту копии известной концепции.
Человек заходит в Swiper и ищет среди чатов те, которые ему интересны. Находит — вступает и общается там, а если не находит, то создает группу, с тематикой, которая ему интересна и обсуждения начинаются уже там. Суть в том, чтобы объединять людей именно по интересам.Анастасия Емелева
Идея приложения родилась у меня в то время когда я поступил в университет. Мне было сложно коммуницировать со студентами, искать единомышленников. Приложение на самом деле нацелено на то, чтобы объединять людей, но в развлекательной и познавательной форме.Данил Малюшин
Кстати, приложение создано не только для того, чтобы объединять людей, но и для того, чтобы «объединить приложения». Как это? Объясняет на живом примере Анастасия.
Наверняка в этой истории многие узнают себя. Например я с подругой на протяжении дня общаюсь почти во всех соцсетях, утром голосовое сообщение в одном мессенджере, в обед репост из другого, какое-то видео из еще одного приложения к вечеру, поделилась нужным документом ближе к ночи уже в четвертом приложении. Мы в Swiper хотим объединить самое лучшее из функционала популярных и привычных соцсетей и уже идем к этому. В нашем понимании в конечном итоге наша соцсеть окажется площадкой, которую не захочется покидать, потому что все необходимое «включено».Анастасия Емелева
Данил уточняет и то, что в приложении в скором времени планируется запустить и онлайн-переводчик, ребята не скрывают, что приложение достойно и международного рынка, так что наличие встроенного в мессенджер переводчика будет еще одним аргументом в его пользу.
Кстати в приложении есть голосовые сообщения, в стадии разработки находятся видеозвонки, а кому-то очень может понравиться то, что в Swiper есть возможность запрета отправки голосовых сообщений в групповых чатах.
Приложение интересно и тем, что шифрование данных в нем осуществляется по тому же принципу, что и в мессенджере Telegram, который по праву считается близким к эталону безопасности. То есть все переписки, которые происходят в мессенджере, недоступны даже самим разработчикам. Причем ребята подчеркивают, что их приложение нацелено на работу без использования сервисов VPN, ведь использование таких сервисов ставит безопасность данных пользователя под весьма существенную угрозу.
Мы нацелены на то, чтобы люди развлекались и не переживали о безопасности. Мы уделяем огромное внимание информационной безопасности и нашим пользователям точно не придется беспокоиться о конфиденциальности личных переписок.Данил Малюшин
Команда новой социальной сети рассказала и о том, какой контент запрещен в Swiper. Решение о блокировке контента принимаетсяпри подозрении в мошенничестве, что в теории станет препятствием для нашествия «инфоцыган», которые давно наводнили существующие соцсети. Также удаляется из соцсети порнография или сцены насилия, но пока что такой контент в Swiper пользователи не публикуют. Кстати возрастной ценз у соцсети 9+.
Мы создаем новую социальную эпоху, это будет насыщенный искусственный интеллект для пользователей, который поможет людям находить общий язык, развиваться и находить единомышленников. Сейчас в Swiper действуют те же алгоритмы по представлению контента как и в других соцсетях, для того, чтобы пользователю было понятно «что здесь происходит» и «куда он попал».Данил Малюшин
Раньше разработчики предлагали пользователям в самом начале знакомства с приложением выбрать интересующие их сферы, но в результате оказалось, что люди выбирали не те темы, которые им интересны, а те которые они хотели бы видеть. В итоге они пролистывали предлагаемый по этим темам контент или вообще жаловались на него. Поэтому приложение обезличено собирает информацию о предпочтениях аудитории, на основе которое и предлагает контент.
На сегодняшний день в команде проекта ребята работают «за идею», никто из них не получает зарплату. Но деньги на проект конечно тратились, и для студентов весьма немалые. Как минимум нужно было купить сервер, что стоит около 200 тысяч рублей, настройка аккаунта также стоит денег, у них на это ушло около 50 тысяч рублей. Причем эти весьма немалые для студентов траты ребята, а точнее автор и разработчик Данил, оплачивали из собственных средств. Примечательно, что молодой IT-шник три года работал на должности проджект-менеджера, где получал более чем достойную заработную плату, однако расставил приоритеты в пользу своего детища и бросил все силы на разработку Swiper и его дальнейшее продвижение.
Рассказали Данил с Анастасией и о том, что у приложения уже был и опыт «производственных издержек» связанный с наймом маркетологов, которые заявили, что помогут с приложением, но никакого «выхлопа» от их работы не последовало. Так что сейчас проект живет «сам по себе», хотя ребята готовы чтобы в команде работали волонтеры, но с определенными компетенциями. Люди ради самого наличия их в проекте соцсети не нужны.
Вспомнили ребята и о том, что раньше их команда была значительно больше, около 20 человек. Но большинство из команды со временем ее покинули, потому что не видели молниеносных результатов, на которые они рассчитывали. Вместе с энтузиазмом теряли они и веру в проект, зато теперь, когда он функционирует, многие из прежней команды захотели вернуться, но «в одну реку дважды не войдешь» и тех, кто однажды разуверился в проекте, там больше не ждут.
Молодые разработчики рассчитывают получить профильный грант для развития проекта. У команды Swiper есть идеи по внедрению глубокого машинного обучения. Но в России очень мало специалистов такого профиля, поэтому ребята хотят привлечь специалистов из-за рубежа.
Данил и Анастасия в конце разговора поделились теплой и приятной историей, которая произошла совсем недавно. Как только Swiper запустился, информация о приложении появилась в СМИ и к соцсети присоединилось немало пользователей. Один из них в чате, посвященном самому приложению, не только выразил ребятам благодарность за созданное приложение, но и написал, что у проекта действительно классная идея, и через пару лет к ним приедет Илон Маск, который также высоко оценит это приложение, но ему никто его не продаст. Разработчики говорят, что такие отзывы это потрясающая мотивация и повод для улыбки до ушей. А для читателя — весомый аргумент, для того чтобы познакомится с приложением, которое не по карману даже Илону Маску.