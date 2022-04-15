Илону Маску не по карману: студенты из Уфы рассказали как создали новую соцсеть

На сегодняшний день в команде проекта ребята работают «за идею», никто из них не получает зарплату. Но деньги на проект конечно тратились, и для студентов весьма немалые. Как минимум нужно было купить сервер, что стоит около 200 тысяч рублей, настройка аккаунта также стоит денег, у них на это ушло около 50 тысяч рублей. Причем эти весьма немалые для студентов траты ребята, а точнее автор и разработчик Данил, оплачивали из собственных средств. Примечательно, что молодой IT-шник три года работал на должности проджект-менеджера, где получал более чем достойную заработную плату, однако расставил приоритеты в пользу своего детища и бросил все силы на разработку Swiper и его дальнейшее продвижение.