Фекалии на улице, антиковидный указ и «уголовка» за фейки. Итоги недели в Башкирии

Эта неделя началась с поручения главы Башкирии «бросить все силы» на очистку Уфы от грязи и не ждать 1 мая. После чего уже на следующий день мэр Уфы отчитал начальника управления по строительству и ремонту дорог Константина Паппе за ненадлежащее состояние улицы в уфимском микрорайоне Глумилино.
Однако с ненадлежащим состоянием дорог за эту неделю столкнулись не только жители Уфы. В частности, глава Янаульского района забил тревогу из-за «расквашенных» дорог. Тогда школьные автобусы не смогли доставить детей до образовательных учреждений.
Ну, а пока власти еженедельно говорят о необходимости подготавливать улицы к весне. Центральная площадь в Черниковке после зимы выглядела далеко не презентабельно. Видео с «сюрпризами» на площади имени Серго Орджоникидзе записал читатель MKset. Так, долгожданный асфальт оказался усыпан разного рода мусором, в том числе обглоданными костями и фекалиями.
К слову, Башкирия стала лидером по количеству несанкционированных свалок. За прошлый 2021 год в Башкирии насчитывалось 1 822 несанкционированные свалки, однако регион также вошел в топ-3 субъектов РФ по наибольшему сокращению числа стихийных свалок.
Так, жители Павловки, куда власти Башкирии хотят привлекать туристов, погрязли в мусоре. Местные жители поделились с Mkset видео с центром села усыпанным мусором и назвали его «почти мусорным полигоном», хотя это одно из самых туристически привлекательных мест региона.
В Башкирии дороги к туристическим местам отремонтируют за 503 миллиона рублей. Между тем, ремонтируемая три года улица Комсомольская в Уфе треснула пополам. А торчащий из асфальта металлический штырь в центре района Уфы накрыли кирпичом.
Отметим, что с наступлением весны появляется и еще одна проблема — паводок. Председатель госкомитета по РБ по ЧС Фарит Гумеров сообщил, что пик паводка в республике ожидается в третьей декаде апреля. Так, в среду, 13 апреля, в Уфе зафиксирован первый случай подтопления из-за половодья. Кроме того, в одной из деревень Дуванского района талые воды затопили дорогу и отрезали от цивилизации 40 человек.
Под угрозой увольнения находятся около 15 тысяч жителей Башкирии, однако ситуация на рынке оценивается стабильная, сообщает министр труда и семьи Ленара Иванова.
Власти Башкирии решили вопрос о ликвидации «Уфахимпрома». Как анонсировалось ранее, рекультивацией территории промплощадок займется Федеральный экологический оператор (ФЭО).
Мэр Уфы Мавлиев поручил демонтировать серые заборы по всему городу. К слову, на работу на этой неделе сити-менеджер добирался на велосипеде, однако горожане посоветовали чиновнику проехаться «по всем улицам» и посмотреть на грязный город. На что позже Мавлиев заявил, что будет выбирать разные маршруты.
Однако далеко ехать не нужно, напротив уфимской мэрии коммунальщики посадили в бетон искусственные цветы.
К началу пожароопасного сезона прокуратура Башкирии объявила предостережение Минлесхозу. Все дело в том, что у ведомства необходимого количества оборудования для эффективной борьбы с лесными пожарами. Кроме того, прокуратура отметила и высокий износ лесопатрульной техники.
Первое уголовное дело из-за фейка о Вооруженных силах России возбуждено в Башкирии. Фигурант уголовного дела распространил заведомо ложную информацию на своей страничке ВКонтакте.
Глава Башкирии внес изменения в антиковидный указ накануне религиозных праздников. В мечетях, церквях и в других религиозных объектах разрешили собираться по 500 человек вместо 100.
В начале недели также произошел нелицеприятный инцидент. В Сибае 31-летний мужчина жестко избил ребенка на улице. Инцидент попал в объективы на камеры, а сам ролик разлетелся по соцсетям. Так, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 июня. Сам обвиняемый в суде сообщил журналистам, что находился в состоянии алкогольного опьянения и теперь испытывает стыд за содеянное.