Фекалии на улице, антиковидный указ и «уголовка» за фейки. Итоги недели в Башкирии

Отметим, что с наступлением весны появляется и еще одна проблема — паводок. Председатель госкомитета по РБ по ЧС Фарит Гумеров сообщил, что пик паводка в республике ожидается в третьей декаде апреля. Так, в среду, 13 апреля, в Уфе зафиксирован первый случай подтопления из-за половодья. Кроме того, в одной из деревень Дуванского района талые воды затопили дорогу и отрезали от цивилизации 40 человек.