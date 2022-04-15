Дело экс-чиновников администрации Уфы о взятке в 15 млн рублей отправилось в суд

По прошествии полутора лет по уголовным делам по факту получения взятки в особо крупном размере и по факту посредничества во взяточничестве было утверждено обвинительное заключение. Кроме бывших чиновников на скамье подсудимых окажется и их подельник, двоюродный брат экс-начальника отдела, его как раз таки и обвиняют в посредничестве.