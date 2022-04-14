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Совфед одобрил законопроект о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

14 апреля 15:11
Фото: wikipedia.org
В Совете Федерации одобрили проект закона, предусматривающего введение штрафов за отождествление СССР и нацистской Германии. Решение прокомментировал член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

В интервью корреспондентам RT официальный представитель Госдумы РФ сказал, что речь идет в данном случае о защите Россией своей истории и о дани уважения дедам, защитившим от фашизма не только наше государство, но и весь мир.

Парламентарий назвал новый закон, несомненно, «очень важным и актуальным». По словам Шхагошева, у России весьма серьезный законодательный настрой. Ни у кого не должно быть ни единого шанса на искажение нашей истории, в особенности фактов, касающихся Великой Отечественной войны и героизма наших предков, подчеркнул депутат.

Члены Совфеда ранее одобрили законопроект, регламентирующий штрафы для юридических и физических лиц, публично отождествляющих роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне, и отрицающих решающую роль СССР в разгроме немецких нацистов.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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