Совфед одобрил законопроект о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

В интервью корреспондентам RT официальный представитель Госдумы РФ сказал, что речь идет в данном случае о защите Россией своей истории и о дани уважения дедам, защитившим от фашизма не только наше государство, но и весь мир.
Парламентарий назвал новый закон, несомненно, «очень важным и актуальным». По словам Шхагошева, у России весьма серьезный законодательный настрой. Ни у кого не должно быть ни единого шанса на искажение нашей истории, в особенности фактов, касающихся Великой Отечественной войны и героизма наших предков, подчеркнул депутат.
Члены Совфеда ранее одобрили законопроект, регламентирующий штрафы для юридических и физических лиц, публично отождествляющих роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне, и отрицающих решающую роль СССР в разгроме немецких нацистов.