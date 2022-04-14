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Башкирия опередила Москву по числу переданных в суд уголовных дел за взятки

14 апреля 10:44
Фото: Артур Салимов / 1MI
О том, что Башкирия стала «чемпионом» России по взяточничеству, рассказал 14 апреля руководитель СК республики Денис Чернятьев

Башкирия занимает первое место по уголовным делам за взятки. Об этом сообщил глава СК республики Денис Чернятьев.

По словам руководителя ведомства, республика в этом «топе» опередила даже Москву.

Напомним, ранее сообщалось, что за дачу взятки в особо крупном размере был задержан Валерий Мансуров. Размер взятки, которую совладелец крупной компании дал сотруднику ФНС составлял 30 миллионов рублей.

Также ранее обвинение в получении взятки выдвинули против экс-руководитель исправительной колонии. Мужчина брал взятки в виде ваучеров в магазины косметики и парфюмерии.

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#Новости#Азамат Нухов#Общество
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