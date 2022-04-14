Башкирия опередила Москву по числу переданных в суд уголовных дел за взятки

Башкирия занимает первое место по уголовным делам за взятки. Об этом сообщил глава СК республики Денис Чернятьев.
По словам руководителя ведомства, республика в этом «топе» опередила даже Москву.
Напомним, ранее сообщалось, что за дачу взятки в особо крупном размере был задержан Валерий Мансуров. Размер взятки, которую совладелец крупной компании дал сотруднику ФНС составлял 30 миллионов рублей.
Также ранее обвинение в получении взятки выдвинули против экс-руководитель исправительной колонии. Мужчина брал взятки в виде ваучеров в магазины косметики и парфюмерии.