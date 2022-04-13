Заведующая скандальной детской поликлиникой ушла с поста депутата Горсовета Уфы

В сентябре прошлого года уфимцы массово пожаловались на работу педиатров в детской поликлинике в Деме. Тогда на информационной стойке в поликлинике мамам сообщили об оптимизации - село Жуково, а также Авдон и Юматово собираются отнести к Демской поликлинике. В минздраве Башкирии ситуацию объяснили тем, что в то время часть врачей проходила обучение, а часть находилась на больничном, тогда как количество вызовов на дом было увеличенным.