Вертолет Хабирова за 430 миллионов и опасения за бюджет: Главное в республике за день

В Башкирии заключили под стражу 31-летнего жителя Сибая, который ранее набросился с кулаками на мальчика на детской площадке. Мужчина рассказал, что в тот момент он был пьян, а также подчеркнул, что на агрессию его спровоцировали дети. По словам мужчины, дети позволяют себе выкрикивать в его адрес нецензурные высказывания и мат. Также сегодня стало известно, что количество преступлений против детей в Башкирии возросло на 622 случая за минувшие десять лет. Так, в 2021 году было совершено 2787 противоправных действия в отношении несовершеннолетних, для сравнения — в 2010 году преступлений было зафиксировано 2165.