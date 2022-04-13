mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вертолет Хабирова за 430 миллионов и опасения за бюджет: Главное в республике за день

13 апреля 17:12
Фото: Артур Салимов / 1MI
О самых громких событиях в Уфе и республике за 13 апреля — в материале Mkset

Вертолет, на котором летает глава региона Радий Хабиров, стоит 430 миллионов рублей. В своем материале Mkset рассказывает о том, что за летательный аппарат был приобретен для главы региона и где он уже успел побывать.

Премьер-министр республики Андрей Назаров поделился опасениями, что в республиканском бюджете может не хватить денег ввиду экономических санкций против России. Однако несмотря на это чиновник все же заверил, что все расходные обязательства перед гражданами будут выполнены в полном объёме. То же касается реализации национальных проектов.

В мэрии Уфы прошли кадровые перестановки. Сообщается, что упразднена была должность заместителя главы города по отдельным вопросам строительства, которую ранее занимал Радмил Муслимов. Также в мэрии вернули ранее упразднённую должность заместителя, курирующего вопросы взаимодействия со СМИ и пресс-службу. Подробнее обо всех кадровых решениях можно прочитать здесь.

Депутат Курултая Салават Хусаинов призвал коллег к экономии бумаги, а также к переходу на электронный документооборот. С таким заявлением чиновник выступил в финале заседания комитета Курултая по местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества и СМИ. Напомним, что ранее в ряде магазинов республики, а также на некоторых маркет-плейсах бумагу начали продавать в пачках по сотне листов вместо привычных 500.

В Башкирии заключили под стражу 31-летнего жителя Сибая, который ранее набросился с кулаками на мальчика на детской площадке. Мужчина рассказал, что в тот момент он был пьян, а также подчеркнул, что на агрессию его спровоцировали дети. По словам мужчины, дети позволяют себе выкрикивать в его адрес нецензурные высказывания и мат. Также сегодня стало известно, что количество преступлений против детей в Башкирии возросло на 622 случая за минувшие десять лет. Так, в 2021 году было совершено 2787 противоправных действия в отношении несовершеннолетних, для сравнения — в 2010 году преступлений было зафиксировано 2165.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48