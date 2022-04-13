Вертолет Хабирова за 430 миллионов и опасения за бюджет: Главное в республике за день

Вертолет, на котором летает глава региона Радий Хабиров, стоит 430 миллионов рублей. В своем материале Mkset рассказывает о том, что за летательный аппарат был приобретен для главы региона и где он уже успел побывать.
Премьер-министр республики Андрей Назаров поделился опасениями, что в республиканском бюджете может не хватить денег ввиду экономических санкций против России. Однако несмотря на это чиновник все же заверил, что все расходные обязательства перед гражданами будут выполнены в полном объёме. То же касается реализации национальных проектов.
В мэрии Уфы прошли кадровые перестановки. Сообщается, что упразднена была должность заместителя главы города по отдельным вопросам строительства, которую ранее занимал Радмил Муслимов. Также в мэрии вернули ранее упразднённую должность заместителя, курирующего вопросы взаимодействия со СМИ и пресс-службу. Подробнее обо всех кадровых решениях можно прочитать здесь.
Депутат Курултая Салават Хусаинов призвал коллег к экономии бумаги, а также к переходу на электронный документооборот. С таким заявлением чиновник выступил в финале заседания комитета Курултая по местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества и СМИ. Напомним, что ранее в ряде магазинов республики, а также на некоторых маркет-плейсах бумагу начали продавать в пачках по сотне листов вместо привычных 500.
В Башкирии заключили под стражу 31-летнего жителя Сибая, который ранее набросился с кулаками на мальчика на детской площадке. Мужчина рассказал, что в тот момент он был пьян, а также подчеркнул, что на агрессию его спровоцировали дети. По словам мужчины, дети позволяют себе выкрикивать в его адрес нецензурные высказывания и мат. Также сегодня стало известно, что количество преступлений против детей в Башкирии возросло на 622 случая за минувшие десять лет. Так, в 2021 году было совершено 2787 противоправных действия в отношении несовершеннолетних, для сравнения — в 2010 году преступлений было зафиксировано 2165.