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В Россию прибыли более двух тысяч детей-сирот из Донбасса и с Украины

13 апреля 18:11
Фото: pxhere.com
Свыше двух тысяч сирот самого разного возраста из Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) и с Украины приехали в Россию. Об этом рассказала глава Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Лариса Фальковская.

По ее словам, в настоящее время власти РФ разрабатывают международные соглашения, благодаря которым можно было бы определять детей-переселенцев в российские семьи, пишут «Народные новости». Фальковская пояснила, что уже готовы два проекта таких документов, которые сейчас проходят правовую экспертизу.

В числе вновь прибывших — триста шестьдесят восемь дошкольников, тысяча шестьсот восемьдесят три ребенка школьного возраста и двести десять студентов. Правительство России предпринимает все необходимое для обеспечения им комфортного пребывания.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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