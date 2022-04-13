В Россию прибыли более двух тысяч детей-сирот из Донбасса и с Украины

По ее словам, в настоящее время власти РФ разрабатывают международные соглашения, благодаря которым можно было бы определять детей-переселенцев в российские семьи, пишут «Народные новости». Фальковская пояснила, что уже готовы два проекта таких документов, которые сейчас проходят правовую экспертизу.