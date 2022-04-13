Минеева: МСП предложил мораторий на штрафы при срыве обязательств по проектам ГЧП

"Практически все эти проекты так или иначе сейчас столкнулись со сложностью или невозможностью исполнения ранее согласованных договорных условий как по срокам, так и по достижению проектных показателей. По результатам нашей работы [на заседании круглого стола] мы хотели бы свести все предложения в единый документ и направить их в правительство, Госдуму, в Совет Федерации, руководителям профильных департаментов правительства Москвы для рассмотрения", - сказала Минеева, слова которой приведены в материалах к мероприятию.