Мероприятия по борьбе с COVID-19 продолжает каждая вторая компания в России

Речь идет чаще всего о следующих мерах: вакцинация сотрудников, термометрия и наличие санитайзеров, систематическая дезинфекция всех помещений в зданиях, перевод персонала на «удаленку». Некоторые российские компании при этом продолжают закупать средства индивидуальной защиты, настаивая на соблюдении работниками масочно-перчаточного режима. От сотрудников многих организаций и предприятий России по-прежнему требуют регулярно сдавать ПЦР-тесты.