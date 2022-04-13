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Мероприятия по борьбе с COVID-19 продолжает каждая вторая компания в России

13 апреля 17:43
Фото: pxhere.com
Проведение мероприятий, направленных на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, не прекращает руководство каждой второй российской компании. Об этом говорят итоги соцопроса, проведенного сервисом SuperJob.

Как сообщает издание RT, в общей сложности 49 процентов компаний и организаций в стране продолжают бороться с COVID-19 непосредственно на рабочих местах.

Речь идет чаще всего о следующих мерах: вакцинация сотрудников, термометрия и наличие санитайзеров, систематическая дезинфекция всех помещений в зданиях, перевод персонала на «удаленку». Некоторые российские компании при этом продолжают закупать средства индивидуальной защиты, настаивая на соблюдении работниками масочно-перчаточного режима. От сотрудников многих организаций и предприятий России по-прежнему требуют регулярно сдавать ПЦР-тесты.

Какие-либо противовирусные меры не практикует в России уже каждая третья организация. В анкетировании участвовали не менее 1000 работодателей из всех субъектов РФ, резюмировал сервис SuperJob.

#Новости#Марина Колодкина#Коронавирус COVID-19
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