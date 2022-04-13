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Иностранные онлайн-магазины блокируют переводы по выпущенным в России картам UnionPay

13 апреля 17:29
Фото: pxhere.com
Многие иностранные интернет-магазины и их банки-эквайеры блокируют любые платежи с выпущенных в России карт, включая UnionPay.

Зарубежные онлайн-магазины могли вынести решение прекратить обслуживать россиян на фоне ситуации на территории Украины, дав указание банкам-эквайерам блокировать платежи по выпущенным в России картам вне зависимости от платежной системы. Об этом пишет издание RT.

Примечательно, что спрос на карты UnionPay в стране остается ажиотажным.

Национальная система платежных карт напомнила, что жители России могут оплачивать покупки и снимать наличные за границей используя совместную карту двух платежных систем МИР — UnionPay.

По данным Центробанка, карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выданные российскими банками, продолжат работать в России даже после того, как обе американские компании сообщили о приостановке своей деятельности в стране.

В ЦБ отметили, что в настоящее время трансграничные операции по этим картам недоступны.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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