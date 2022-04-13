Германист Белов объяснил критику лидера ХДС в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца

По мнению германиста, немецкому политику следовало бы привести четкие аргументы, чтобы стала предельно понятной суть предъявляемых им претензий. Владислав Белов сказал об этом в интервью журналистам NEWS.ru.
Российский эксперт прокомментировал заявление Мерца, который потребовал от Шольца донести до немецкого народа всю истину о ситуации, сложившейся в государстве в связи с новыми санкциями в отношении Российской Федерации.
В Германии появилось сегодня довольно много разных острых вопросов, и одним из них является ограничение поставок угля из России. Немецкая сторона открыто говорит сегодня также о вероятных последствиях отказа от российского природного газа. Правительство активно ведет в настоящее время разработку планов по чрезвычайной ситуации на случай реализации сценария с его дефицитом, сообщил германист.
«Какую правду хочет услышать Мерц — вопрос к нему. Это стандартная работа главы оппозиционной фракции. Ничего удивительного, — отметил Белов. — Если бы Мерц конкретно сказал, что ему не хватает в работе правительства, какие меры надо принимать. Пусть делает конкретные заявления от фракции».
Германия действительно крайне недовольна сейчас инфляцией и ощутимым подорожанием продуктов питания. Цены на некоторые товары повысились в ФРГ на 20–30 процентов. Немцы не рады, кроме прочего, потокам украинских беженцев. Последние официальные данные свидетельствуют о том, что их в Германии уже свыше 350 тысяч. Между тем, серьезных демонстраций в стране нет, и она продолжает жить привычной жизнью, заявил Белов.
«Украинские беженцы свободно перемещаются по территории Евросоюза, сколько реально находится в стране — неизвестно, в любом случае меньше, чем в Польше», — констатировал Белов.
По его словам, при всем уважении к беженцам они вызывают у всех не только положительные чувства. Мерц пытается на этом играть с целью повышения собственной популярности, полагает германист.
Напомним, руководитель ХДС Фридрих Мерц сделал ранее заявление о том, что очередные антироссийские санкции на неопределенный период времени оставили позади наивысшую точку благосостояния в Германии. Немецкий политик назвал текущую ситуацию «усложняющейся» и заявил, что Шольцу нужно это признать.