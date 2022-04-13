Беженцев из ДНР и ЛНР могут временно освободить от подоходного налога

Депутат Госдумы Олег Матвейчев выступил с инициативой о том, чтобы беженцы из ДНР, ЛНР и Украины были до конца текущего года освобождены от обязанности уплачивать подоходный налог. Предложение парламентария прокомментировал эксперт Антон Бредихин, руководящий Центром этнических и международных исследований.

В интервью RT эксперт выразил мнение о том, что поддержка беженцев должна быть максимальной. Идею Матвейчева Бредихин назвал вполне возможной и реалистичной для России. Помимо выплаты пособий, можно продумать какие-либо льготы для граждан, которые пострадали от действий властей Украины, резюмировал он.