Власти Башкирии решили вопрос о ликвидации «Уфахимпрома»

Соглашение об этом подписали глава региона Радий Хабиров и замруководителя ФЭО на площадке Экологического форума, открывшегося в Уфе во вторник, 12 апреля.
Отмечается, что ФЭО также займется разработкой проектов ликвидации свалки в поселке Новые Черкассы, и полигона промотходов «Михайловская» в Стерлитамакском районе.
Как сообщал Mkset, о том, что вопрос по рекультивации «Уфахимпрома» уже решен, сообщил еще в начале февраля в то время занимавший пост Сергей Греков. Он также заявил, что работы проведут в 2022 году.
В 1990 году произошла «фенольная катастрофа», когда на «Уфахимпроме» произошла утечка этого вещества. Фенол попал в реки Шугуровка и Уфу, а затем в водозабор. При соединении с хлором образовались диоксины. Предприятие закрылось в 2000 году и обанкротилось. Вся его территория со зданиями, грунтом и водоемами в 142,9 га отравлена диоксинами. Общий объем подлежащего рекультивации шлама и ила составляет 412,14 тыс. кубометров.
Полигон в поселке Новые Черкассы открыли в 1969 году. Первоначальный срок его эксплуатации в 2021 году должен был закончиться, однако его продлили. Летом 2021 года свалка стала источником загрязнения воздуха из-за произошедшего там пожара. Уфимцы жаловались на удушливый запах.
Свалка промышленных отходов «Михайловская» расположена в 2 км от станции Косяковка. Несколько предприятий в 70-е годы размещало там токсичные вещества.