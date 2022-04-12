В Москве поговорили о развитии сотрудничества между Россией и Сербией

По словам Антона Кобякова, по традиции между Москвой и Белградом происходит живой политический диалог. Представители стран обсуждают широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия и международные проблемы. В нынешней международной обстановке Сербия отказалась поддержать антироссийские ограничения. Так Белград продемонстрировал свою дружбу. РФ и Сербия являются братскими странами с общей историей. Народы объединены родственной культурой, менталитетом и православием. Руководство государств обязано сохранить историческую память.