В Москве поговорили о развитии сотрудничества между Россией и Сербией

Еще участники встречи говорили об участии сербской делегации в юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме и остальных основных деловых мероприятиях, запланированных в РФ.
По словам Антона Кобякова, по традиции между Москвой и Белградом происходит живой политический диалог. Представители стран обсуждают широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия и международные проблемы. В нынешней международной обстановке Сербия отказалась поддержать антироссийские ограничения. Так Белград продемонстрировал свою дружбу. РФ и Сербия являются братскими странами с общей историей. Народы объединены родственной культурой, менталитетом и православием. Руководство государств обязано сохранить историческую память.
Участники переговоров обсудили быстро развивающееся двустороннее торгово-экономическое взаимодействие, к примеру желание представителей Сербии приехать на мероприятия предстоящего 25-го Петербургского международного экономического форума.
Момчило Бабич сказал, что сербы с радостью посещают Санкт-Петербург. Кроме того, они принимают участие в деловых событиях.
В настоящее время продолжается формирование делегации, которая примет участие в ПМЭФ-2022. Белград стремится развивать торгово-экономические отношения. Правительство Сербии готово расширять культурное взаимодействие. Речь идет об открытии Сербского культурного центра в Москве и почетных консульств Сербии в РФ, пояснил Бабич.
Для успешного развития межкультурной коммуникации государства расширят сотрудничество между своими регионами. Количество городов-побратимов увеличат.
Кроме того, власти двух стран побеседовали о развитии информационного партнерства. Речь идет о подписании договора о взаимодействии Фонда Росконгресс с популярными СМИ Сербии.
Антон Кобяков пригласил сербских представителей посетить Петербургский международный юридический форум и Восточный экономический форум.
Надо сказать, что юбилейный, 25-й ПМЭФ проведут 15–18 июня этого года. Мероприятие организовал Фонд Росконгресс. Холдинг 1MI стал официальным информационным партнером юбилейного ПМЭФ-2022.