Точка притяжения: административно-деловой комплекс в центре Уфы обрел новую концепцию

Добавим, что в настоящее время специальное жюри выбирает название для административно-делового комплекса из тех, что были присланы жителями Башкирии в рамках конкурса. Было прислано 1910 заявок с оригинальными названиями. Интересно, что в конце Дня партнера гостей угостили огромным тортом, на котором была изображена картина Валентина Серова «Похищение Европы», написанная в 1910 году. Выбор изображения неслучайно — таким образом организаторы символически попрощались со старой концепцией (располагавшийся здесь торговый центр носил название «Европа») и объявили новый этап развития комплекса. Картина Серова экспонируется в Третьяковской галерее; новый административно-деловой комплекс скоро также станет притяжением культуры и искусства, творческим кластером с выставками именитых художников и инсталляциями молодых талантливых авторов.