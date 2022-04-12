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С 1 мая сотрудники РЖД будут зарабатывать больше

12 апреля 07:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сотрудников холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) с 1 мая ждет повышение зарплаты на 5%. Об этом рассказал руководитель РЖД Олег Белозёров на оперативном совещании.

«Люди всегда были и остаются главной ценностью Российских железных дорог. РЖД гарантируют своим работникам уверенность и стабильность. Компания оперативно реагирует на внешние вызовы и проведет внеплановую индексацию заработной платы работников с 1 мая 2022 года на 5%», — сообщил Белозеров.

Напомним, в РЖД это уже вторая индексация зарплаты, проведенная с начала года. Первую индексацию осуществили с 1 марта на 4,2%, пишет newsnn.ru. Таким образом, в целом с начала года зарплата сотрудников РЖД выросла более чем на 9%.

Также РЖД предстоит проиндексировать зарплаты работников частных образовательных и медицинских учреждений компании.

Напомним, ОАО «РЖД» — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог. Открытое акционерное общество организовано в 2003 году на базе Министерства путей сообщения РФ. 100% акций принадлежат РФ на основании Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта». Правительство России от имени государства исполняет полномочия акционера ОАО «РЖД».

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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