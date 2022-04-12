С 1 мая сотрудники РЖД будут зарабатывать больше

Напомним, в РЖД это уже вторая индексация зарплаты, проведенная с начала года. Первую индексацию осуществили с 1 марта на 4,2%, пишет newsnn.ru. Таким образом, в целом с начала года зарплата сотрудников РЖД выросла более чем на 9%.