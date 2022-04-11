В Госдуме прокомментировали предложение о временном прекращении поставок газа в ЕС

В интервью корреспондентам RT парламентарий заявил, что речь идет о крайне важном вопросе, а потому спешить в данном случае нельзя. Ананских акцентировал внимание на том, что наша страна поставляет «голубое» топливо в ЕС уже свыше 50 лет.