mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Госдуме прокомментировали предложение о временном прекращении поставок газа в ЕС

11 апреля 18:09
Фото: pxhere.com
Депутат Госдумы Михаил Шеремет выступил с инициативой о временном прекращении поставок природного газа из России в Евросоюз. Предложение прокомментировал первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских.

В интервью корреспондентам RT парламентарий заявил, что речь идет о крайне важном вопросе, а потому спешить в данном случае нельзя. Ананских акцентировал внимание на том, что наша страна поставляет «голубое» топливо в ЕС уже свыше 50 лет.

По словам депутата, Российская Федерация выполняла все свои обязательства в рамках контрактов в любые времена, и она давно доказала, что является надежным поставщиком. Именно по этой причине предложение Шеремета можно назвать преждевременным, резюмировал Ананских.

Михаил Шеремет ранее заявил о том, что поставки газа в Евросоюз необходимо остановить в качестве ответа на его неуважительную политику в отношении России.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48