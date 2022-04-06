Политолог Рубинский озвучил прогнозы по итогам выборов президента Франции

Эксперт отметил, что президента Франции изберут по итогам второго тура. Вероятнее всего, в нем будут участвовать Макрон и Ле Пен. Результаты проведенных недавно социологических опросов указывают на то, что преимущество в настоящее время — на стороне Макрона. Между тем, за последние пять лет отставание Марин Ле Пен в заметной степени сократилось. Об этом пишет издание News.ru.