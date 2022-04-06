Политолог Рубинский озвучил прогнозы по итогам выборов президента Франции

Posted 6 апреля 2022,, 16:00
Published 6 апреля 2022,, 16:00
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Эксперт отметил, что президента Франции изберут по итогам второго тура. Вероятнее всего, в нем будут участвовать Макрон и Ле Пен. Результаты проведенных недавно социологических опросов указывают на то, что преимущество в настоящее время — на стороне Макрона. Между тем, за последние пять лет отставание Марин Ле Пен в заметной степени сократилось. Об этом пишет издание News.ru.
По мнению Рубинского, в первом туре разрыв между двумя политиками может составить около пяти процентных пунктов (п. п.). Эксперт напомнил о том, что пять лет тому назад Макрон во втором туре опередил свою оппонентку вдвое. Разрыв между ними сейчас достигает четырех или пяти пунктов. Именно по этой причине прогноз нужно считать условным, констатировал политолог.
Всего кандидатов на выборах президента Франции — 12. Показатели у них различные, и едва ли они будут сражаться за победу. Отрыв Ле Пен и Макрон — настолько серьезный, что у них больше, чем у остальных, шансов выйти во второй тур гонки, подчеркнул Рубинский.
Он отметил, что Ле Пен участвует в президентских выборах уже в третий раз, и ее программа стала за это время более умеренной. В 2017 году большинство французов воспринимали политика как «опасного экстремиста», однако, после смягчения ею прежних лозунгов на тему выхода государства из ЕС ситуация изменилась.
Одним из главных пунктов программы Ле Пен являются социальные требования. Это — крайне «правый» кандидат, но, несмотря ни на что, именно к нему перетекает сейчас протестный народный электорат, ранее голосовавший за «левых».