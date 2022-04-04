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Posted 4 апреля 2022,, 12:31

Published 4 апреля 2022,, 12:31

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Россия может лишиться почти трети бюджета в случае остановки поставок газа вЕС

4 апреля 2022, 12:31
Аналитик нефтегазового сектора, кандидат исторических наук Михаил Крутихин сообщил, что потери для бюджета РФ в случае ухода с газового рынка Европы составят почти 30%.

В интервью NEWS.ru Михаил Крутихин дал комментарий словам бывшего премьера Италии Италии Романо Проди. Тот заявил, что для России потеря европейского рынка будет очень ощутимой.

Эксперт отметил, что сейчас рынок Европы для российского голубого топлива является самым большим, поэтому уход с него может означать потерю до 30% федерального бюджета. При этом поставки газа в Китай не смогут компенсировать потерю Европы.

В то же время бургомистр Гамбурга Петер Ченчер подчеркнул, что эмбарго на поставки российского газа сильно ударит именно по экономике Германии и не заставит Россию отказаться от своих планов.

Его поддержал и председатель Федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм. По его словам, промышленность страны окажется “в безвыходном положении”, без российских энергоресурсов.

#Общество#Новости#Ольга Земскова
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