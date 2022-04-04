Россия может лишиться почти трети бюджета в случае остановки поставок газа вЕС

Posted 4 апреля 2022,, 12:31
Published 4 апреля 2022,, 12:31
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В интервью NEWS.ru Михаил Крутихин дал комментарий словам бывшего премьера Италии Италии Романо Проди. Тот заявил, что для России потеря европейского рынка будет очень ощутимой.
Эксперт отметил, что сейчас рынок Европы для российского голубого топлива является самым большим, поэтому уход с него может означать потерю до 30% федерального бюджета. При этом поставки газа в Китай не смогут компенсировать потерю Европы.
В то же время бургомистр Гамбурга Петер Ченчер подчеркнул, что эмбарго на поставки российского газа сильно ударит именно по экономике Германии и не заставит Россию отказаться от своих планов.
Его поддержал и председатель Федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм. По его словам, промышленность страны окажется “в безвыходном положении”, без российских энергоресурсов.