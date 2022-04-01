Метеоролог объяснила снегопады в Башкирии в апреле

Posted 1 апреля 2022,, 10:56
Published 1 апреля 2022,, 10:56
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Власти региона даже ограничили движение на федеральной трассе и въезд в Уфу для грузовиков. Об этом информирует «КП-Уфа».
Начальник отдела метеопрогнозов Башгидромета Гульназ Загитова объяснила метели тем, что республика находилась в зоне теплого фронта. Это обыкновенное дело для конца марта — начала апреля. В Башкирии все еще наблюдается циклонический характер погоды.
Через регион следуют атмосферные фронты. Они вызывают осадки в виде мокрого снега и снегопадов разной интенсивности. Погоду в республике определяет северо-атлантический циклон. Он формирует область пониженного давления. Именно в ней и происходит интенсивное осадкообразование. На регион с севера, юга и Атлантики идут воздушные массы. Этим и объясняется столько контрастная, неустойчивая и неблагоприятная погода, говорит Загитова.
Специалист Башгидромета добавила, что наступление не календарной, а настоящей климатической весны ее землякам стоит ожидать совсем скоро. В такие широты климатическая весна приходит, когда там среднесуточная температура воздуха становится плюсовой. Для территории Башкирии это, как правило, период с четвертого по седьмое апреля. Снежный покров держится до середины апреля до 20 числа, в горных районах — даже до 23, подытожила Гульназ Загитова.