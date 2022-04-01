Метеоролог объяснила снегопады в Башкирии в апреле

Специалист Башгидромета добавила, что наступление не календарной, а настоящей климатической весны ее землякам стоит ожидать совсем скоро. В такие широты климатическая весна приходит, когда там среднесуточная температура воздуха становится плюсовой. Для территории Башкирии это, как правило, период с четвертого по седьмое апреля. Снежный покров держится до середины апреля до 20 числа, в горных районах — даже до 23, подытожила Гульназ Загитова.