Чемпион мира по хоккею высказался о зарплатах в командном спорте

Posted 30 марта 2022,, 19:22
Published 30 марта 2022,, 19:22
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В беседе с News.ru Кожевников заметил, что устанавливать размеры зарплат должны сами спортивные организации.
«Надо разговаривать с клубами. Это же не может министр принять. Есть отдельные организации, как Континентальная хоккейная лига (КХЛ), баскетбольная и волейбольная лиги. Они же получают зарплаты не от Минспорта. Ну идея нормальная, мы же видим по хоккейному и клубным чемпионатам. Игры становятся лучше, хорошие игроки по разным клубам разъезжаются, выше становится конкуренция, молодёжь начинает расти», — объяснил спортсмен. В качестве положительного примера, по мнению Кожевникова, можно рассматривать КХЛ (Континентальную хоккейную лигу).
«Сейчас идёт плей-офф КХЛ: команды выровнялись, и приятно смотреть, это первый год только сделали потолок зарплат. А дальше будет всё выравниваться. Это будет вызывать интерес у болельщиков», — подытожил Александр Кожевников.
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Свищев прокомментировал расследование, которое инициировала Международная федерация хоккея (IIHF) в отношении Федерации российского хоккея (ФХР) по обвинению в нарушении этики организации. По мнению депутата, в основе конфликта – давление спонсоров. Этим и объясняются попытки хоккейных чиновников навредить репутации российского хоккея.