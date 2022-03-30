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Posted 30 марта 2022,, 19:22

Published 30 марта 2022,, 19:22

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Чемпион мира по хоккею высказался о зарплатах в командном спорте

30 марта 2022, 19:22
Российский хоккеист и телекомментатор, чемпион Олимпийских игр 1982 и 1988 гг. Александр Кожевников положительно оценил идею министра спорта РФ ввести потолок зарплат для российских спортсменов в командных видах спорта.

В беседе с News.ru Кожевников заметил, что устанавливать размеры зарплат должны сами спортивные организации.

«Надо разговаривать с клубами. Это же не может министр принять. Есть отдельные организации, как Континентальная хоккейная лига (КХЛ), баскетбольная и волейбольная лиги. Они же получают зарплаты не от Минспорта. Ну идея нормальная, мы же видим по хоккейному и клубным чемпионатам. Игры становятся лучше, хорошие игроки по разным клубам разъезжаются, выше становится конкуренция, молодёжь начинает расти», — объяснил спортсмен. В качестве положительного примера, по мнению Кожевникова, можно рассматривать КХЛ (Континентальную хоккейную лигу).

«Сейчас идёт плей-офф КХЛ: команды выровнялись, и приятно смотреть, это первый год только сделали потолок зарплат. А дальше будет всё выравниваться. Это будет вызывать интерес у болельщиков», — подытожил Александр Кожевников.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Свищев прокомментировал расследование, которое инициировала Международная федерация хоккея (IIHF) в отношении Федерации российского хоккея (ФХР) по обвинению в нарушении этики организации. По мнению депутата, в основе конфликта – давление спонсоров. Этим и объясняются попытки хоккейных чиновников навредить репутации российского хоккея.

#Общество#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова
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