Экономист Богданов: Запрет валюты - сложный механизм

Posted 28 марта 2022,, 16:44
Published 28 марта 2022,, 16:44
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Богданов пояснил, что панацеи для полного избавления от иностранной валюты нет в принципе, так как из обращения она никуда не денется - ее можно будет проводить через другие банки или платежные системы, пишет NEWS.ru
Эксперт рассказал, что в наши дни полностью прекратить обращение каких-либо денежных средств практически невозможно. По его словам, можно лишь запретить ввоз долларов или евро централизованно - к примеру, когда Центральный банк РФ или какой-то другой банк заказывал большую партию наличных, и их привозили самолетами. Этого теперь делать будет нельзя, пояснил Олег Богданов, добавив, что разве что какой-нибудь небольшой частный банк закажет 100 млн долларов США, и ему эти деньги привезут полулегально.
Что же касается проблем с иностранной валютой в России, то, как сообщил экономист, сейчас об этом речи не идет. До санкций доллары и евро активно ввозили в страну, поэтому маловероятно, что сейчас могут возникнуть серьезные проблемы в этом плане, подчеркнул эксперт.