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Posted 28 марта 2022,, 16:44

Published 28 марта 2022,, 16:44

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Экономист Богданов: Запрет валюты - сложный механизм

28 марта 2022, 16:44
Экономист Олег Богданов высказался по вопросу возможного запрета хождения евро и долларов на территории России. По его словам, эту меру можно назвать сложным механизмом, поскольку даже отключение банков от специальной системы через SWIFT не даст гарантии от полного избавления от иностранных денег внутри страны.

Богданов пояснил, что панацеи для полного избавления от иностранной валюты нет в принципе, так как из обращения она никуда не денется - ее можно будет проводить через другие банки или платежные системы, пишет NEWS.ru

Эксперт рассказал, что в наши дни полностью прекратить обращение каких-либо денежных средств практически невозможно. По его словам, можно лишь запретить ввоз долларов или евро централизованно - к примеру, когда Центральный банк РФ или какой-то другой банк заказывал большую партию наличных, и их привозили самолетами. Этого теперь делать будет нельзя, пояснил Олег Богданов, добавив, что разве что какой-нибудь небольшой частный банк закажет 100 млн долларов США, и ему эти деньги привезут полулегально.

Что же касается проблем с иностранной валютой в России, то, как сообщил экономист, сейчас об этом речи не идет. До санкций доллары и евро активно ввозили в страну, поэтому маловероятно, что сейчас могут возникнуть серьезные проблемы в этом плане, подчеркнул эксперт.

#Общество#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова
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