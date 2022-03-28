Экономист Богданов: Запрет валюты - сложный механизм

Эксперт рассказал, что в наши дни полностью прекратить обращение каких-либо денежных средств практически невозможно. По его словам, можно лишь запретить ввоз долларов или евро централизованно - к примеру, когда Центральный банк РФ или какой-то другой банк заказывал большую партию наличных, и их привозили самолетами. Этого теперь делать будет нельзя, пояснил Олег Богданов, добавив, что разве что какой-нибудь небольшой частный банк закажет 100 млн долларов США, и ему эти деньги привезут полулегально.