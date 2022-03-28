Банк Хоум Кредит меняет ставки по рублевым вкладам и накопительному счету

«Ставки по вкладам в нашем банке находятся на исторически высоких уровнях. И, конечно, это весьма привлекательный инструмент приумножения сбережений. Ситуация на рынке меняется очень быстро. В такие периоды особенно важно грамотное планирование и взвешенные финансовые решения. Именно поэтому мы решили заранее сообщить о ближайшем изменении ставок по вкладам в нашем банке – чтобы все желающие успели оформить их по выгодным условиям и зафиксировать эту доходность», – рассказал Дмитрий Маслов, директор по клиентскому сервису Банка Хоум Кредит.