Банк Хоум Кредит меняет ставки по рублевым вкладам и накопительному счету

Вклады на любой срок можно открыть при наличии минимальной суммы – всего 1000 рублей – онлайн в приложении/интернет-банке или в офисах Банка Хоум Кредит. Все указанные вклады можно пополнять в течение семи дней с даты открытия на сумму от 1000 рублей. Подробные условия обслуживания можно уточнить на сайте Банка Хоум Кредит, пишут "Новые Известия".
Изменятся также условия начисления процентов по накопительным счетам, открытым с 1 августа 2021 года. Для получения максимальной доходности – 22% годовых – нужно ежемесячно оплачивать дебетовыми и кредитными картами «120 дней без %» и «Кредитная Польза» или картами рассрочки банка покупки на сумму от 50 тысяч рублей (совокупно по всем картам).
При осуществлении транзакций по банковским картам от 10 тыс. рублей на остаток по накопительному счету будет начисляться 17% годовых, в других случаях – 12% годовых. Увеличенный процент начисляется на остаток средств до 1,5 миллиона рублей. На сумму превышения будет начисляться 10% годовых.
«Ставки по вкладам в нашем банке находятся на исторически высоких уровнях. И, конечно, это весьма привлекательный инструмент приумножения сбережений. Ситуация на рынке меняется очень быстро. В такие периоды особенно важно грамотное планирование и взвешенные финансовые решения. Именно поэтому мы решили заранее сообщить о ближайшем изменении ставок по вкладам в нашем банке – чтобы все желающие успели оформить их по выгодным условиям и зафиксировать эту доходность», – рассказал Дмитрий Маслов, директор по клиентскому сервису Банка Хоум Кредит.