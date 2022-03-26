Денис Буцаев: количество жалоб в системе «РЭО Радар» снизилось на 40%

«В марте в Республике Якутия приступят к работе пять новых региональных операторов. В начале мая приступит к деятельности региональный оператор в Хабаровском крае по зоне № 1. В Алтайском крае в 2022 году будут проведены в плановом порядке конкурсные процедуры по смене региональных операторов по 2 зонам в связи с окончанием сроков действия соглашений с регионом. Региональные операторы выполняют взятые на себя обязательства в рамках заключенных соглашений с региональными органами власти об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в зонах их деятельности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано падение числа обращений на 40%. Единственные регионы, где есть вспышка сообщений, — это Самара и Санкт-Петербург (регоператор „НЭО“). В Самарской области (региональный оператор ООО „Экостройресурс“) это произошло по причине замены подрядной организации по транспортированию ТКО в г. Тольятти», — рассказал Денис Буцаев.