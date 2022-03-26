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Денис Буцаев: количество жалоб в системе «РЭО Радар» снизилось на 40%

26 марта 07:05
Фото: pxhere.com
ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) постоянно контролирует деятельность региональных операторов по обращению с ТКО. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года с начала 2022 года совокупное количество жалоб в системе «РЭО Радар» уменьшилось на 40%.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подтвердил, что все 177 региональных операторов работают в штатном режиме. Руководство РЭО совместно с органами власти субъектов РФ держит вопрос на особом контроле, и если происходит смена региональных операторов, то она, скорее всего, носит плановый характер, добавил он. Об этом сообщает издание Телеканал 360°.

«В марте в Республике Якутия приступят к работе пять новых региональных операторов. В начале мая приступит к деятельности региональный оператор в Хабаровском крае по зоне № 1. В Алтайском крае в 2022 году будут проведены в плановом порядке конкурсные процедуры по смене региональных операторов по 2 зонам в связи с окончанием сроков действия соглашений с регионом. Региональные операторы выполняют взятые на себя обязательства в рамках заключенных соглашений с региональными органами власти об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в зонах их деятельности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано падение числа обращений на 40%. Единственные регионы, где есть вспышка сообщений, — это Самара и Санкт-Петербург (регоператор „НЭО“). В Самарской области (региональный оператор ООО „Экостройресурс“) это произошло по причине замены подрядной организации по транспортированию ТКО в г. Тольятти», — рассказал Денис Буцаев.

Все без исключения региональные операторы занесены в информационную систему сбора обращений граждан о нарушениях в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами «РЭО Радар».

«Система „РЭО Радар“ дает возможность населению своевременно информировать о нарушениях в сфере обращения с отходами. Податель заявления может оставлять информацию не только по нарушению графика вывоза ТКО, но и сообщать об отсутствии контейнеров для раздельного сбора, нелегальном размещении отходов, неудовлетворительном состоянии контейнерных площадок, а также работе объектов обработки, утилизации или размещения отходов. Все поступающие обращения в „РЭО Радар“ отрабатываются коллективно с региональными операторами и региональными, муниципальными органами власти», — сказал заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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