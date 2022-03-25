Эксперты: Реформа РЭО помогла сформировать институт регоператоров в России

По словам главы ППК "РЭО" Дениса Буцаева, их уход с рынка - естественный процесс оздоровления отрасли.
По сообщению ТАСС, Денис Буцаев рассказал, что институт региональных операторов в Российской Федерации начал действовать 2 года назад. На данный момент региональные операторы не приступили к своей работе только в пятнадцати зонах.
«Это Камчатский край (5 из 10 зон), Краснодарский край (3 зоны), Республика Саха (Якутия) (6 из 12), Хабаровский край (1 зона). В 22 зонах еще предстоит выбрать регоператоров (Хабаровский край - 18 зон, Краснодарский край - 1 зона, Чукотский АО — 3 зоны)», — рассказал Буцаев.
По словам заместителя гендиректора по региональному развитию и инфраструктуре ППК "РЭО" Евгения Карелова, основными причинами смены региональных операторов являются неудовлетворительный уровень собираемости платежей за услуги по вывозу ТКО, заниженные тарифы, нарушение схем потоков отходов от источников образования до объектов обработки и размещения. Также к причинам смены операторов относятся проблемы с удаленностью и труднодоступностью населенных пунктов - это не дает возможность качественно оказывать услуги по вывозу твердых коммунальных отходов.
Представитель комитета по природопользованию и экологии “Деловой России” Ильдар Неверов отметил, что в первые месяцы работа региональных операторов была непростой. Ими становились предприятия, которые ранее не были заняты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Он подчеркнул, что работа с ТКО требует максимальной вовлеченности, поэтому дойти до нынешнего уровня развития смогли не все региональные операторы.
“Но постепенно, с поддержкой федерального центра и ППК "РЭО", регоператоры встали на ноги. Этому, конечно, способствовала значительная собираемость платежей, увеличение до 90% в ряде регионов”, - отметил Неверов.
По его словам, на данный момент институт региональных операторов стабилен. Главные риски уже не связаны с недостаточным финансированием или внешним влиянием. В основном это те новые функции, которые регоператоры могут получить с дальнейшим ходом реформы, а именно с введением расширенной ответственности производителей (РОП), требований федерального центра утилизировать как можно больше вторичных фракций и так далее.
Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов отметил, что на сегодняшний день можно констатировать состоятельность института региональных операторов. Однако практика показала, что деятельность региональных операторов нуждается в профессиональном общественном контроле и мониторинге для снижения рисков социально-экологических конфликтов.