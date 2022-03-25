Эксперты: Реформа РЭО помогла сформировать институт регоператоров в России

По его словам, на данный момент институт региональных операторов стабилен. Главные риски уже не связаны с недостаточным финансированием или внешним влиянием. В основном это те новые функции, которые регоператоры могут получить с дальнейшим ходом реформы, а именно с введением расширенной ответственности производителей (РОП), требований федерального центра утилизировать как можно больше вторичных фракций и так далее.