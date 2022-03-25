Абрамченко: Сейчас мы формируем новую экономическую политику

Она рассказала, что сейчас формируется новая экономическая политика. Без сомнений, одной из крупных площадок по реализации актуальной стратегии станет Сибирь. Региону присуще множество важнейших конкурентных преимуществ. Именно они будут взяты за основу для долгосрочного устойчивого развития. В правительстве сейчас организована масштабная работа по созданию нового вектора развития округа. Абрамченко пообещала, что совершенствование нового проекта будет вестись постоянно. Основная цель развития СФО на данный момент – реализация накопленного потенциала и формирование благоприятных условий для проживания населения в Сибири, привлечения новых человеческих ресурсов.