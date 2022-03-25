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Абрамченко: Сейчас мы формируем новую экономическую политику

24 марта 21:46
Фото: government.ru
Зампред российского правительства, куратор Сибирского федерального округа (СФО) Виктория Абрамченко объявила о старте новой экономической политики в Сибири. Она рассказала, в каких направлениях планируется вести работу, в ходе Красноярского экономического форума, стартовавшего 2 марта.

Абрамченко отмечает, что наша страна умеет из вызовов формировать возможности. Это наглядно демонстрирует мировая история и история России, пишет 360tv.ru. Даже в условиях санкционного давления в нашей стране продолжают действовать механизмы, которые помогут справиться с ограничениями, введенными против россиян и экономики страны. Россия сможет справиться с санкционным давлением благодаря большому опыту и успешно реализуемой политике импортозамещения, так как санкции, введенные в последние несколько лет, дали серьезный импульс развитию многих отраслей экономики, модернизации отечественной промышленности, внедрению новых технологий и наращиванию человеческого капитала.

Абрамченко отметила, что на данный момент пристальное внимание уделяется мерам по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Она рассказала, что сейчас формируется новая экономическая политика. Без сомнений, одной из крупных площадок по реализации актуальной стратегии станет Сибирь. Региону присуще множество важнейших конкурентных преимуществ. Именно они будут взяты за основу для долгосрочного устойчивого развития. В правительстве сейчас организована масштабная работа по созданию нового вектора развития округа. Абрамченко пообещала, что совершенствование нового проекта будет вестись постоянно. Основная цель развития СФО на данный момент – реализация накопленного потенциала и формирование благоприятных условий для проживания населения в Сибири, привлечения новых человеческих ресурсов.

В числе решений, которые были предложены к рассмотрению, – строительство восьми индустриальных кластеров: “Лес”, “Переработка алюминия”, “Цветные и редкоземельные металлы”, “Нефть и газ”, “Драгоценные металлы”, “Туризм”, “Сельское хозяйство” и “Уголь”. Власти региона планируют создать свыше 450 тысяч новых рабочих мест, вложив в развитие Сибири триллионы рублей инвестиций. Кроме природных и энергетических ресурсов СФО, будет вестись работа и над имеющимся сейчас туристическим потенциалом.

Подводя итоги своего выступления, Абрамченко заявила, что Сибирь должна стать новым флагманом развития экономики России.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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