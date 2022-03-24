Технологические прорывы в добыче антрацита: мировые инновации

Одной из ключевых технологий, которые революционизировали добычу угля, является автоматизация. Современные угольные шахты все больше полагаются на автоматизированные системы и роботизированные машины для добычи угля. Эти технологии уменьшают необходимость физического труда и повышают безопасность, поскольку рабочие меньше подвергаются риску находиться в опасных зонах.