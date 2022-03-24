РЭО предложил усовершенствовать систему контроля за заводами-утилизаторами

Таким образом, будет понятно, насколько плотно работало предприятие в течение дня, а значит можно будет рассчитать объем переработанных отходов.
Российский экологический оператор направил документы по данной инициативе Правительству РФ. По мнению руководства компании, такой подход позволит решить проблему так называемой липовой утилизации. Уже к 1 июля текущего года должен быть подготовлен перечень предприятий, на которых эти датчики установят, пишет iz.ru.
Как отметил возглавляющий РЭО Денис Буцаев, все оборудование, используемое для переработки мусора, имеет определенную мощность. Более того, при переработке мусора используется одно количество энергоресурсов, а при холостой работе — другое. Другими словами, если будет обман, то датчики помогут это выявить. Также эти данные помогут определить фактические объемы переработанного мусора.
Буцаев добавил, что аналогичные технологии успешно опробованы на других российских предприятиях, а также в странах СНГ. Также, кроме датчиков потребления электроэнергии, можно применять тепловизоры и онлайн-камеры.
В РЭО сообщили, что сейчас данные об утилизации твердых коммунальных отходов подаются на бумаге и эти сведения не верифицируются. При этом часть поступающей информации вызывала обоснованное недоверие у специалистов РЭО.
Из-за липовой утилизации невозможно определить реальные объемы переработанных отходов. При этом проверки не помогут решить проблему, так как их количество ограничено.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам подготовить механизмы эффективного контроля за утилизацией. Это можно сделать через цифровизацию. В офисе вице-премьера уже указывали на то, что так называемые серые зоны и другие проблемы, в том числе правовые, позволяют некоторым бизнесменам уходить от обязательств по утилизации товаров и тары. Сейчас, по словам Абрамченко, важно навсегда искоренить практику липовых договоров на утилизацию.