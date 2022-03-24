РЭО предложил усовершенствовать систему контроля за заводами-утилизаторами

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам подготовить механизмы эффективного контроля за утилизацией. Это можно сделать через цифровизацию. В офисе вице-премьера уже указывали на то, что так называемые серые зоны и другие проблемы, в том числе правовые, позволяют некоторым бизнесменам уходить от обязательств по утилизации товаров и тары. Сейчас, по словам Абрамченко, важно навсегда искоренить практику липовых договоров на утилизацию.