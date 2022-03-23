РЭО вложит в мусорные заводы СФО 60 млрд рублей

К примеру, в Ангарском городском округе Иркутской области предполагается построить большой комплекс обращения с ТКО — его ввод в эксплуатацию намечен на будущий год. В том же регионе в ближайшие два-четыре года будут возведены еще восемь предприятий по обращению с отходами. А в Тыве появятся два завода по переработке мусора, и власти региона совместно с руководством РЭО уже подписали по ним дорожную карту. Предполагается, что общий объем инвестиций со стороны РЭО покроет порядка 95% всех средств, которые требуются на реализацию проектов.