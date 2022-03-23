IT-эксперт рассказал о причинах утечки личных данных

IT-эксперт считает, что вероятность потери личных данных есть как при взаимодействии с организациями и сервисами, так и на личных гаджетах. В первом случае, вина за кражу личных данных клиентов лежит на самих компаниях, а во втором – пользователи используют на своих персональных устройствах поврежденные и пиратские приложения или операционные системы, информирует News.ru.