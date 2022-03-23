IT-эксперт рассказал о причинах утечки личных данных

Posted 23 марта 2022,, 19:48
Published 23 марта 2022,, 19:48
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
IT-эксперт считает, что вероятность потери личных данных есть как при взаимодействии с организациями и сервисами, так и на личных гаджетах. В первом случае, вина за кражу личных данных клиентов лежит на самих компаниях, а во втором – пользователи используют на своих персональных устройствах поврежденные и пиратские приложения или операционные системы, информирует News.ru.
“Никак не защитить, это утечки из сервиса, где ваши данные по умолчанию есть — телефоны, адреса, комментарии, какие-то заказы, слив идёт изнутри компании. Потеря личных данных идёт, как правило, за счёт того, что люди либо ставят себе трояны на ПК или телефон, либо они работают с «крякнутыми», взломанными программами», - сообщил специалист.
Эльдар Муртазин советует не передавать свои данные, если компания или сервис не вызывает доверия. Также следует приобретать только лицензионное ПО и не игнорировать предупреждения своего антивируса.
«Это прямой путь к тому, чтобы подсадить себе заразу. Эти люди не пользуются антивирусом или игнорируют его предупреждения. Второй момент — отдавать свои данные нужно только тем компаниям, которым доверяешь», — подытожил аналитик.
Мошенники начали применять в своих преступных схемах фальшивые сайты с целью проверки банковских карт на соответствие украденной базе данных. Злоумышленники предупреждают своих жертв, что их данные могут быть украдены, а затем предлагают это проверить. В частности, они уговаривают людей ввести конфиденциальную информацию с банковской карты на специальный фальшивый сайт.